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Биткоин пробил психологическую отметку: что произошло

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 11:20
Биткоин пробил психологическую отметку: что произошло
Биткоин резко вырос в цене (фото: flickr.com/Marco Verch)

Биткоин резко рванул вверх, пробив отметку в $4500

Биткоин (Bitcoin), который является самой популярной криптовалютой в мире, второго апреля резко вырос в цене. Так, по состоянию на утро вторника курс биткоина держится выше отметки в $4500. 

Судя по данным торгов портала Coinmarketcap, за сутки криптовалюта подорожала аж на 12,62 % и торгуется он на отметке $4656.

Тем временем, остальные криптовалюты торгуются в зеленой зоне. Цена на Ethereum выросла на 5,77 % и сейчас находится на отметке в $150. XRP прибавил 6,17 % и торгуется на уровне $0,33. EOS вырос на 8,39 % - за токен теперь дают $4,55. Litecoin в плюсе на 10,27% и торгуется на уровне $67,02.

Биткоин пробил психологическую отметку: что произошло

Курс криптовалют на 2 апреля 2019 года 

Добавим, что капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет $159 533 202 698. При этом, на долю биткоина приходится более 50 % всего рынка криптовалют. 

Отметим, что ранее известный экономист и разработчик Райан Тейлор заявил, что в долгосрочной перспективе биткоин не имеет никаких шансов на выживание. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что основная на сегодняшний день криптовалюта не сможет адаптироваться к мировому рынку из-за кризиса управляемости.

Также мы писали о том, что у биткоина появился серьезный конкурент. Создатель криптовалюты Ethereum сравнивает свое изобретение с технологичным смартфоном, а биткоин - с калькулятором.

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