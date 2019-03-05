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У биткоина есть сильный конкурент: эксперт объяснил, в чем преимущество эфириума

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 20:14
У биткоина есть сильный конкурент: эксперт объяснил, в чем преимущество эфириума
Коллаж РБК-Украина

Альткоины пользуются большой популярностью среди инвесторов

Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum, сравнивает свое изобретение с технологичным смартфоном, а биткоин - с калькулятором. Об этом он рассказал в интервью для Business Insider.

Он подчеркнул, что смартфон может запустить приложение "калькулятор", но также может и запустить другие приложения.

Бутерин также рассказал, что в начале своей карьеры он работал вместе биткоин-сообществом. Это ему помогло сделать много выводов, которые в итоге позволили ему сосредоточится на создании собственной криптовалюты.

Видео: YouTube/Business Insider

Создатель эфириума делал свою цифровую валюту уже с учетом ошибок предшественников. Он также отметил, что его команда предоставила пользователям множество новых возможностей, за что им уже ответили взаимностью.

Эксперт отметил, что альткоины пользуются большой популярностью среди инвесторов, давая возможность всем ответвлениям биткоина развиться.

Ранее сообщалось, что цена самой популярной криптовлаюты биткоин взлетит до заоблачных высот.

Напомним, что жители села Днепропетровской области получили дивиденды от криптовалюты.

Мы также писали о том, что глава МВФ Кристин Лагард назвала преимущества и недостатки криптовалют. Кроме того, она призвала центральные банки задуматься о выпуске цифровых валют.

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