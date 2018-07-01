"Боги війни": з'явилося відео тренування українських артилеристів

Бійці освоюють нові методики

Прес-центр штабу Операції об'єднаних сил показав, як тренуються українські артилеристи. Відео опубліковано на сторінці підрозділу в соціальній мережі Facebook.

Військові зазначають, що в ході тренувальних дій українських артилеристів, бійці освоюють новітні методики та застосування артилерійських навичок.

"Одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів є підвищення майстерності і злагодженості, а також впровадження сучасних методів ведення бойових дій. Тому згідно з рішенням Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева та з метою підвищення ефективності знищення сил противника створено розвідувально-вогневі контури", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

До речі, у мережі показали влучний постріл снайпера ВСУ у терориста.

В соціальній мережі Facebook один з бійців АТО і ООС опублікував відеозапис, на якій видно, наскільки точно і влучно снайпер Збройних сил України (ЗСУ) вистрілив по окупантові в непідконтрольному донецькому регіоні. Відповідний відеозапис розміщена на сторінці на військовослужбовця Макара Слідопита.

Нагадаємо, з політичних мотивів в ув'язненні в РФ перебуває 64 громадянина України.

Скільки українських політв'язнів в РФ