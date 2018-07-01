Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Боги війни": з'явилося відео тренування українських артилеристів

STYLERLIFE        01.07.2018 - 10:07
Фото: Український військовий (facebook.com/ato.news)
Фото: Український військовий (facebook.com/ato.news)

Бійці освоюють нові методики

Прес-центр штабу Операції об'єднаних сил показав, як тренуються українські артилеристи. Відео опубліковано на сторінці підрозділу в соціальній мережі Facebook.

Військові зазначають, що в ході тренувальних дій українських артилеристів, бійці освоюють новітні методики та застосування артилерійських навичок.

"Одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів є підвищення майстерності і злагодженості, а також впровадження сучасних методів ведення бойових дій. Тому згідно з рішенням Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева та з метою підвищення ефективності знищення сил противника створено розвідувально-вогневі контури", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

До речі, у мережі показали влучний постріл снайпера ВСУ у терориста.

В соціальній мережі Facebook один з бійців АТО і ООС опублікував відеозапис, на якій видно, наскільки точно і влучно снайпер Збройних сил України (ЗСУ) вистрілив по окупантові в непідконтрольному донецькому регіоні. Відповідний відеозапис розміщена на сторінці на військовослужбовця Макара Слідопита.

Нагадаємо, з політичних мотивів в ув'язненні в РФ перебуває 64 громадянина України.

Скільки українських політв'язнів в РФ

"Пишаюся своєю бригадою": у мережі показали влучний постріл снайпера ВСУ у терориста (відео) Бійці ООС влаштували урочисту ходу вулицями Львова (фото)
Теги: боец АТО, артиллерия, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся