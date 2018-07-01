"Боги войны": появилось видео тренировки украинских артиллеристов

Бойцы осваивают новые методики

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил показал, как тренируются украинские артиллеристы. Видео опубликовано на странице подразделения в социальной сети Facebook.

Военные отмечают, что в ходе тренировочных действий украинских артиллеристов, бойцы осваивают новейшие методики и применение артиллерийских навыков.

"Одним из приоритетных направлений подготовки артиллерийских подразделений является повышение мастерства и слаженности, а также внедрение современных методов ведения боевых действий. Поэтому в соответствии с решением Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Кстати, в сети показали меткий выстрел снайпера ВСУ в террориста.

В социальной сети Facebook один из бойцов АТО и ООС опубликовал видеозапись, на которой видно, насколько точно и метко снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил по оккупанту в неподконтрольном донецком регионе. Соответствующая видеозапись размещена на странице на военнослужащего Макара Следопыта.

Напомним, по политическим мотивам в заключении в РФ находится 64 гражданина Украины.

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