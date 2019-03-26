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Боліти не повинно: Комаровський розповів про найбільш небезпечні стани у дітей

STYLERЖиття    26.03.2019 - 23:10
Боліти не повинно: Комаровський розповів про найбільш небезпечні стани у дітей
Євген комаровський (фото: t/me/dr_komarovskiy)

Доктор Комаровський пояснив батькам, як реагувати на біль у дітей

Доктор Комаровський розповів батькам про те, в яких випадках потрібно негайно звертатися до лікаря. Він пояснив, що існують загальні правила допомоги, які діють незалежно від інтенсивності болю та її локалізації.

І найважливіше правило, про яке Комаровський нагадав батькам – це те, що у дитини нічого не повинно боліти. Якщо ж у дитини є біль, то її необхідно показати лікарю.

Для того, щоб визначити, чи є випадок болю невідкладного характеру або можна відкласти огляд до походу до лікаря або до завершення, наприклад поїздки, Комаровський розповів алгоритм дій.

"Лікар потрібен терміново, якщо у дитини:

- інтенсивна біль будь-якої локалізації;

- помірна біль будь-якої локалізації при відсутності полегшення більше трьох годин;

- біль, яка утруднює дихання;

- біль, яка не дає дитині заснути;

- біль, вираженість якої не зменшується або зростає після прийому знеболюючих засобів;

- біль однієї локалізації з'являється одночасно у декількох членів родини", - перерахував доктор Комаровський

Він розповів, що способи допомоги при болю можуть бути різні: універсальні та специфічні.

Боліти не повинно: Комаровський розповів про найбільш небезпечні стани у дітей

Біль у дітей - коли бігти до лікаря (pixabay.com)

До універсальних способів належать спокій (сон), обмеження фізичних навантажень, відволікаючі позитивні емоції, знеболюючі засоби (парацетамол або ібупрофен).

Специфічні способи годяться тільки для тих випадків, коли є біль певної локалізації. У таких випадках способи можуть бути різними.

"У більшості випадків біль — далеко не єдиний прояв хвороби. Певні поєднання болю та інших симптомів можуть бути ознакою небезпечних захворювань і бути приводом для негайного звернення за медичною допомогою", - резюмував дитячий лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав 5 речей, які потрібно зробити в дитинстві.

А також розповідали про те, в яких випадках потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо дитина отримала травму або забій голови.

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