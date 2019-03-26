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Комаровський назвав 5 речей, які потрібно зробити в дитинстві

STYLERЖиття    26.03.2019 - 11:48
Комаровський назвав 5 речей, які потрібно зробити в дитинстві
Доктор Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Комаровський озвучив секрет щасливого дитинства

Доктор Комаровський вважає, що для того, щоб у дитини було щасливе дитинство, їй потрібно дозволити зробити кілька речей. В одному з інтерв'ю відомий педіатр озвучив той самий секрет.

На думку Євгенія Комаровського, дитина в ранньому віці має, по-перше, "розбити люстру і зізнатися". По-друге, потрібно "стати старшим братом" (або сестрою). Також дитині потрібно дозволити "завести звіра (звичайно вівчарку!), щоб за нього відповідати (на крайній випадок - рибок)". Також важливий пункт, який озвучив Комаровський, звучить так: "Піти з батьками в похід на байдарці". І, звичайно ж, дитина хоча б раз у житті повинна "заощадити на бутербродах і купити подарунок мамі". І не важливо, що саме.

Також фахівець розповів, що від своїх батьків він перейняв у свою виховну практику.

"Найголовніше - ти не центр всесвіту. Ми (родина) - центр всесвіту. Хороші люди завжди і з усіма ведуть себе добре. Поділися хорошим (настроєм, харчами, речами). Не скули", - сказав Комаровський.

 

Євген Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Раніше Комаровський розповів батькам про симптоми, які вказують на те, що дитина могла серйозно постраждати від удару головою і потрібно терміново звернутися до медиків.

Нагадаємо, не так давно педіатр повідав про те, як захиститися від небезпечної ротавірусної інфекції, яку переносять 100% дітей у віці до п'яти років.

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