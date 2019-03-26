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Комаровский назвал 5 вещей, которые нужно сделать в детстве

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 11:48
Комаровский назвал 5 вещей, которые нужно сделать в детстве
Доктор Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Комаровский озвучил секрет счастливого детства

Доктор Комаровский считает, что для того, чтобы у ребенка было счастливое детство, ему нужно позволить сделать несколько вещей. В одном из интервью известный педиатр озвучил тот самый секрет.

По мнению Евгения Комаровского, ребенок в раннем возрасте должен, во-первых, "разбить люстру и признаться". Во-вторых, нужно "стать старшим братом" (или сестрой). Также ребенку нужно позволить "завести зверя (конечно овчарку!), чтоб за него отвечать (на крайний случай - рыбок)". Также важный пункт, который озвучил Комаровский, звучит так: "Пойти с родителями в поход на байдарке". И, конечно же, ребенок хотя бы раз в жизни должен "сэкономить на бутербродах и купить подарок маме". И не важно, что именно.

Также специалист рассказал, что от своих родителей он перенял в свою воспитательную практику.

"Самое главное - ты не центр вселенной. Мы (семья) - центр вселенной. Хорошие люди всегда и со всеми ведут себя хорошо. Делись хорошим (настроением, едой, вещами). Не скули", - сказал Комаровский.

 

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Ранее Комаровский рассказал родителям о симптомах, которые указывают на то, что ребенок мог серьезно пострадать от ушиба головой и нужно срочно обратиться к медикам.

Напомним, не так давно педиатр поведал о том, как защититься от опасной ротавирусной инфекции, которую переносят 100% детей в возрасте до пяти лет.

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