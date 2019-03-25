Об этом не говорят в поликлинике: Комаровский предупредил об опасной инфекции

Комаровский рассказал о вакцинации от ротавирусной инфекции (фото: t/me/dr_komarovskiy)

Комаровский рассказал, что вакцину от этой инфекции предлагают только в платных клиниках

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как защититься от опасной ротавирусной инфекции, которую переносят 100 % детей в возрасте до пяти лет.

По словам педиатра, прививку от этой инфекции необходимо сделать в возрасте до шести месяцев в два приема. Однако вакцины от ротавирусной инфекции нет в перечне, который предлагают государственные поликлиники.

"Ротавирус - это возбудитель кишечной и ротавирусной инфекций. Это достаточно тяжелая кишечная инфекция с высоким уровнем обезвоживания, с высокой вероятностью попасть в стационар, иметь после этого капельницы, диеты и т. д. Главная особенность вакцинации от ротавирусной инфекции: ее очень важно закончить до того, как ребенку исполнится 6 месяцев", - советует педиатр.

Комаровский рассказал о вакцинации от ротавирусной инфекции (фото: РБК-Украина)

Только в частных клиниках по желанию родителей можно сделать прививку против ротавируса. При чем, это даже не укол, а простые капельки.

"Вопрос о вакцинации от ротавирусной инфекции - это не вопрос целесообразности, а вопрос материальных возможностей. Если у вас имеется возможность вакцинировать ребенка от ротавирусной инфекции, этой возможностью следует воспользоваться", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал о вакцинации от ротавирусной инфекции (видео: instagram.com/komarovskiy_kroha)

Пользователи сети недоумевают, почему в государственных поликлиниках родителям не говорят о возможности защититься от этой инфекции.

"Нам ничего не говорили. Но я бы сделала. Старшая так переболела,с капельницами, уколами и стационаром. Как вспомню, аж вздрагиваю до сих пор";

"А если мы не сделали до шести, что ж нам делать как быть? Нам педиатр даже не говорила!"

"Жаль, что об этом не говорят на первом приеме у педиатра. Нам 1,5, тоже уже поздно куда-то бежать";

"Ребёнку 9 месяцев, первый раз слышу, что делают от этой бяки вакцинацию Педиатры (а их было несколько), ни один не обмолвился!"

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