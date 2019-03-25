Ребенок ударился головой: Комаровский рассказал, когда нужно бегом бежать к врачу

Доктор Комаровский перечислил все опасные симптомы после удара головой
Доктор Комаровский рассказал украинцам о симптомах, которые указывают на то, что ребенок мог серьезно пострадать от ушиба головой и нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Евгений Комаровский объяснил, что удары по голове и ушибы головой у детей встречаются очень часто, особенно в раннем детстве. Большинство из таких травм заканчиваются благополучно, но тем не менее к любому удару по голове у ребенка нужно относиться серьезно, так как возможны очень опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа.
Он рассказал родителям о симптомах, которые могу указывать на то, что у ребенка сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, сдавливание головного мозга или черепно-мозговая травма.
Ушиб головой у детей (pixabay.com)
"Обращение за медицинской помощью необходимо, если после травмы головы имеют место:
- нарушение сознания любой выраженности и любой продолжительности;
- расстройства речи;
- неадекватное поведение;
- необычная сонливость;
- интенсивная головная боль, которая сохраняется более одного часа после травмы;
судороги;
- более одного приступа рвоты;
- головокружение и (или) нарушение равновесия, которое сохраняется более одного часа после травмы;
- неспособность двигать рукой или ногой, слабость в руке или ноге;
- разные по размеру зрачки;
- появление темных (темно-синих) пятен под глазами или за ушами;
- кровотечение из носа или ушей;
- выделение бесцветной или кровянистой жидкости из носа или ушей;
- после травмы ребенок плакал, во время плача, как и все дети, шмыгал носом. Плакать перестал, но остался насморк, которого до травмы не было;
- любые, даже незначительные, нарушения со стороны органов чувств;
- после травмы хуже слышит или слышит что-то не то, туман или двоение в глазах, необычный вкус во рту, как-то не так пахнет, снижение кожной чувствительности, мурашки по коже", - перечислил Комаровский.
Он отметил, что опасные симптомы могут появиться не сразу, а в течении нескольких часов. Поэтому родителям нужно наблюдать за состоянием ребенка на протяжении 24 часов после травмы головы, даже если она на первый взгляд была совсем незначительная.
Ушиб головы у детей (pixabay.com)
Если ребенок успокоился и заснул, то стоит через три часа его разбудить и задать простые вопросы о том, как его зовут или как зовут любимую игрушку.
При малейшем подозрении, что с ребенком что-то не так, нужно немедленно обратиться к врачу.
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