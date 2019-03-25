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Ребенок ударился головой: Комаровский рассказал, когда нужно бегом бежать к врачу

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 23:07
Ребенок ударился головой: Комаровский рассказал, когда нужно бегом бежать к врачу
Доктор Комаровский (facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский перечислил все опасные симптомы после удара головой

Доктор Комаровский рассказал украинцам о симптомах, которые указывают на то, что ребенок мог серьезно пострадать от ушиба головой и нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Евгений Комаровский объяснил, что удары по голове и ушибы головой у детей встречаются очень часто, особенно в раннем детстве. Большинство из таких травм заканчиваются благополучно, но тем не менее к любому удару по голове у ребенка нужно относиться серьезно, так как возможны очень опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа.

Он рассказал родителям о симптомах, которые могу указывать на то, что у ребенка сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, сдавливание головного мозга или черепно-мозговая травма.

Ребенок ударился головой: Комаровский рассказал, когда нужно бегом бежать к врачу

Ушиб головой у детей (pixabay.com)

"Обращение за медицинской помощью необходимо, если после травмы головы имеют место:

- нарушение сознания любой выраженности и любой продолжительности;

- расстройства речи;

- неадекватное поведение;

- необычная сонливость;

- интенсивная головная боль, которая сохраняется более одного часа после травмы;

судороги;

- более одного приступа рвоты;

- головокружение и (или) нарушение равновесия, которое сохраняется более одного часа после травмы;

- неспособность двигать рукой или ногой, слабость в руке или ноге;

- разные по размеру зрачки;

- появление темных (темно-синих) пятен под глазами или за ушами;

- кровотечение из носа или ушей;

- выделение бесцветной или кровянистой жидкости из носа или ушей;

- после травмы ребенок плакал, во время плача, как и все дети, шмыгал носом. Плакать перестал, но остался насморк, которого до травмы не было;

- любые, даже незначительные, нарушения со стороны органов чувств;

- после травмы хуже слышит или слышит что-то не то, туман или двоение в глазах, необычный вкус во рту, как-то не так пахнет, снижение кожной чувствительности, мурашки по коже", - перечислил Комаровский.

Он отметил, что опасные симптомы могут появиться не сразу, а в течении нескольких часов. Поэтому родителям нужно наблюдать за состоянием ребенка на протяжении 24 часов после травмы головы, даже если она на первый взгляд была совсем незначительная.

Ребенок ударился головой: Комаровский рассказал, когда нужно бегом бежать к врачу

Ушиб головы у детей (pixabay.com)

Если ребенок успокоился и заснул, то стоит через три часа его разбудить и задать простые вопросы о том, как его зовут или как зовут любимую игрушку.

При малейшем подозрении, что с ребенком что-то не так, нужно немедленно обратиться к врачу.

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