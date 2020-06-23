У лікарні Луцька загадково померла п'ятирічна дівчинка: деталі скандалу

У Луцьку в лікарні померла п'ятирічна дівчинка. Її батьки у смерті єдиної дитини звинувачують лікарів, хоча медики запевняють, що зробили все від них можливе. Батько дитини розповів, що після танців у малятка Віки різко піднялася температура і її забрали в лікарню. Більше ніяких симптомів не було.

На наступний день у Віки температура була під 40 градусів. Лікарі призначили антибіотики і сказали зробити тест на коронавірус. Рентген ніхто з них не радив, дитину залишили у лікарні. Про це повідомляють в сюжеті ТСН.

Дослідження зробили тільки через два дні після госпіталізації. На знімку було видно, що пошкоджені легені, лікарі заявили, що у дитини двостороння пневмонія.

Тоді Вику помістили в реанімацію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Але це не дало результату і дитина померла.

"Ослабленого дихання не було, все швидко розвивалося", - сказав лікар з лікарні.

Як виявилося, коронавірусу у дитини не було, але про це батьки дізналися вже після смерті. Малятко ховали в пластиковому пакеті. Батько Віки каже, що дитину ховали не по-людськи.

Рідні дівчинки збираються в поліцію, щоб уберегти інших від халатності лікарів. Віка була їхньою єдиною дитиною.

У Луцьку батьки звинувачують у смерті дитини лікарів (відео: ТСН)

Як ми раніше повідомляли, під Кропивницьким породіллі погубили дитину.