В больнице Луцка загадочно умерла пятилетняя девочка: детали скандала

В Луцке в больнице умерла пятилетняя девочка. Ее родители в смерти единственного ребенка винят врачей, хотя медики уверяют, что сделали все возможное. Отец ребенка рассказал, что после танцев у малышки Вики резко поднялась температура и ее забрали в больницу. Больше никаких симптомов не было.

На следующий день у Вики температура была уже под 40 градусов. Врачи назначили антибиотики и сказали сделать тест на коронавирус. Рентген никто из них не советовал, ребенка оставили в больнице. Об этом сообщают в сюжете ТСН.

Исследования сделали только через два дня после госпитализации. На снимке было видно, что легкие повреждены, врачи заявили, что у ребенка двусторонняя пневмония.

Тогда Вику поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но это не дало результата и ребенок умер.

"Ослабленного дыхания не было, все быстро развивалось", - сказал врач из больницы.

Как оказалось, коронавируса у ребенка не было, но об этом родители узнали уже после смерти. Малышку хоронили в пластиковом пакете. Отец Вики говорит, что ребенка хоронили не по-человечески.

Родные девочки собираются в полицию, чтобы уберечь других от халатности врачей. Вика была их единственным ребенком.

В Луцке родители винят в смерти ребенка врачей (видео: ТСН)

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