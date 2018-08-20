"Це змінює життя": хворий на рак вчитель історії розповів про несподіваний подарунок від колег

Фото: facebook.com/RobertGoodmanBand

Тепер у чоловіка є час, щоб довести до кінця курс хіміотерапії

56-річному вчителеві історії з Флориди Роберту Гудману колеги подарували свої лікарняні відпустки. Чоловік чотири місяці тому потрапив у безвихідне становище, дізнавшись, що йому належить боротися з раком третьої стадії. Після численних курсів хіміотерапії Роберт скористався днями своїх лікарняних, які оплачувалися. Повертатися на роботу він не міг, оскільки продовжував лікування. Але на допомогу прийшли його колеги. Вони подарували йому своїх 100 днів лікарняних. Вражаючу історію американця розповіло видання BBC.

"Це дійсно злякало мене. Хімія забрала у мене сили, я не знав, як буду вставати о 5 ранку кожен день. Як впораюся з побічними ефектами, коли навколо будуть діти, як буду працювати з ними, якщо вони "принесуть" в школу грип або іншу застуду?" - розповів він.

"Я звернувся до колег за допомогою і навіть не очікував, що отримаю її вже через чотири дні. Мене здивувало, як швидко все відбувається. Але те, що це були вчителі - ні. Люди цієї професії завжди віддають. Така у них робота - давати", - повідомив Роберт.

Наголошується, що допомогли особливості шкільної системи у Флориді: вчителі можуть обмінюватися лікарняними або, як в даному випадку, пожертвувати їх.

"Просто дивно, як багато людей мене підтримали. Вони могли отримати грошову компенсацію за невикористані лікарняні при виході на пенсію. У певному сенсі, колеги віддали мені свої пенсійні заощадження. Коли сотні людей дарують вам свою любов і турботу, це змінює життя", - поділився він.

Роберт Гудман може не повертатися в школу до січня 2019 року.

За цей час він зможе завершити курс хіміотерапії і відновити сили. Чоловік вдячний всім, хто віддав свої лікарняні, щоб допомогти йому.

"Серед людей, які мене підтримали - не тільки вчителі, - додав Роберт. - Це були адміністратори, працівники їдальні, інші колеги. Я не знаю і половини цих людей, але ми - частина одного колективу, і готові простягнути один одному руку допомоги. Ми - сім'я".

"З тих пір, як створив Facebook-сторінку, я постійно отримую повідомлення від людей, які подолали рак. Це був дійсно чудовий досвід. Не тільки вчителі допомогли мені відчути себе частиною сім'ї", - пояснює він.

Фото: Роберт Гудман (facebook.com/RobertGoodmanBand/posts/)

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