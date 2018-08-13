"Я счастливый": поборовший онкологию певец "Диля" стал отцом (фото)

Фото: Эдуард Приступа (Facebook.com)

Исполнитель признался, что теперь счастлив

Известный украинский певец Эдуард Приступа, более известный как "Диля" рассказал подписчикам, что впервые стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Intagram.

"Солнышко, спасибо за доченьку. Я счастливый папа. Ты молодец", - сказал он.

Обратим внимание, что певец также опубликовал совместное фото с супругой Яной. Примечательно, что в геолокации указан Перинатальный центр Киева. В то же время фанаты певца поспешили поздравить его со столь значимым событием.

Фото: Диля стал отцом (instagram.com/eduardprystupa)

"Поздравляю. Пусть растет здоровая и счастливая", - сказала пользователь Татьяна Юшкова.

"Поздравляю! Счастья вам. А в первую очередь здоровья и счастливой жизни малышке", - уточнила юзер Денис Завис.

"Примите мои поздравления. Вот это новость. Действительно событие. Класс", - уточнил пользователь Сергей Плюсар.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/eduardprystupa)

Кстати, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую фанаты подозревают в беременности, в очередной раз подогрела эти слухи.

Как сообщалось ранее, звезда опубликовала фотографию со своим возлюбленным Владом Топаловым.

На фото Тодоренко облачилась в короткое летнее платье-рубашку с поясом, которое подчеркнуло объемный живот.

Наши отважные девушки в рядах украинской армии (video.rbc.ua)