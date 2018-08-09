Все-таки беременна: Регина Тодоренко продолжает подогревать слухи

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Появилась информация о дате родов

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую фанаты подозревают в беременности, в очередной раз подогрела эти слухи. Соответствующую фотографию Тодоренко опубликовала в своем Instagram Stories.

Слухи о беременности Тодоренко ходят уже несколько месяцев и после того, как Регина подтвердила информацию о своей помолвке с бывшим солистом группы Smash Владом Топаловым, разговоры только усилились.

Экс-ведущая "Орла и Решки" публикует фотографии в объемной одежде, сквозь которую фанаты все-таки угадывают округлившийся животик. Снимки, на которых звезда в купальнике, теперь обрезаны до пояса.

А недавно Регина опубликовала небольшой ролик в Instagram Stories, где видно подтверждение всем слухам – беременный живот.

Скриншот (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, некоторые российские СМИ сообщают, что уже известен пол ребенка и вероятная дата родов. Влад Топалов и Регина Тодоренко ожидают появление мальчика в декабре 2018 года.

Кстати, недавно мы писали о зажигательных танцах Регины Тодоренко на радиостанции с Аллой Довлатовой.

"Добрый вечер, друзья! Это танцульки с Региной Тодоренко - самой позитивной девушкой нашего Телевидения", – подписала видео Алла.

Если присмотреться к ролику, в некоторых ракурсах хорошо видно увеличившийся живот звезды. Хотя она Регина Тодоренко пыталась скрыть его черной объемной одеждой.

А также звезда опубликовала фотографию со своим возлюбленным Владом Топаловым.

На фото Тодоренко облачилась в короткое летнее платье-рубашку с поясом, которое подчеркнуло объемный живот.

Видео: РБК-Украина