"Я щасливий": поборовший онкологію співак "Діля" став батьком (фото)

Фото: Едуард Приступа (Facebook.com)

Виконавець зізнався, що тепер щасливий

Відомий український співак Едуард Приступа, більш відомий як Діля", розповів підписникам, що вперше став батьком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Intagram.

"Сонечко, дякую за донечку. Я щасливий тато. Ти молодець", - сказав він.

Звернемо увагу, що співак також опублікував спільне фото з дружиною Яною. Примітно, що в геолокації вказаний Перинатальний центр Києва. У той же час фанати співака поспішили привітати його з такою значущою подією.

Фото: Діля став батьком (instagram.com/eduardprystupa)

"Вітаю. Нехай росте здорова і щаслива", - сказала користувач Тетяна Юшкова.

"Вітаю! Щастя вам. А в першу чергу здоров'я і щасливого життя дитині", - уточнила юзер Денис Завис.

"Прийміть мої вітання. Ось це новина. Дійсно подія. Клас", - уточнив користувач Сергій Плюсар.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/eduardprystupa)

До речі, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку фанати підозрюють у вагітності, в черговий раз підігріла ці чутки.

Як повідомлялося раніше, зірка опублікувала фотографію зі своїм коханим Владом Топаловим.

На фото Тодоренко вбралася в коротке літнє плаття-сорочку з поясом, яке підкреслило об'ємний живіт.

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