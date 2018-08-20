"Это меняет жизнь": больной раком учитель истории рассказал о неожиданном подарке от коллег

Фото: facebook.com/RobertGoodmanBand

Теперь у мужчины есть время, чтобы довести до конца курс химиотерапии

56-летнему учителю истории из Флориды Роберту Гудману коллеги подарили свои больничные отпуска. Мужчина четыре месяца назад попал в безвыходное положение, узнав, что ему предстоит бороться с раком третьей стадии. После многочисленных курсов химиотерапии Роберт воспользовался днями своих больничных, которые оплачивались. Возвращаться на работу он не мог, поскольку продолжал лечение. Но на помощь пришли его коллеги. Они подарили ему своих 100 дней больничных. Поразительную историю американца рассказало издание BBC.

"Это действительно испугало меня. Химия забрала у меня силы, я не знал, как буду вставать в 5 утра каждый день. Как справлюсь с побочными эффектами, когда вокруг будут дети, как буду работать с ними, если они "принесут" в школу грипп или другую простуду?" - рассказал он.

"Я обратился к коллегам за помощью и даже не ожидал, что получу ее уже через четыре дня. Меня удивило, как быстро все происходит. Но то, что это были учителя - нет. Люди этой профессии всегда отдают. Такая у них работа - давать", - сообщил Роберт.

Отмечается, что помогли особенности школьной системы во Флориде: учителя могут обмениваться больничными или, как в данном случае, пожертвовать их.

"Просто удивительно, как много людей меня поддержали. Они могли получить денежную компенсацию за неиспользованные больничные при выходе на пенсию. В определенном смысле, коллеги отдали мне свои пенсионные сбережения. Когда сотни людей дарят вам свою любовь и заботу, это меняет жизнь", - поделился он.

Роберт Гудман может не возвращаться в школу до января 2019 года.

За это время он сможет завершить курс химиотерапии и восстановить силы. Мужчина благодарен всем, кто отдал свои больничные, чтобы помочь ему.

"Среди людей, которые меня поддержали - не только учителя, - добавил Роберт. - Это были администраторы, работники столовой, другие коллеги. Я не знаю и половины этих людей, но мы - часть одного коллектива, и готовы протянуть друг другу руку помощи. Мы - семья".

"С тех пор, как создал Facebook-страницу, я постоянно получаю сообщения от людей, которые преодолели рак. Это был действительно замечательный опыт. Не только учителя помогли мне почувствовать себя частью семьи", - объясняет он.

Фото: Роберт Гудман (facebook.com/RobertGoodmanBand/posts/)

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