Велика аварія: під Києвом фура в'їхала в припарковані автомобілі

На щастя, обійшлося без жертв

Під Києвом, у Вишгороді відбулося серйозне ДТП. Фура в'їхала в три припарковані автомобілі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Некерована вантажівка у Вишгороді потрощила три припарковані машини. Подія сталася сьогодні вранці на вулиці Шолуденка. За попередньою інформацією, водій вантажівки (№ AA3529KX) не впорався з керуванням, авто почало заносити, а потім взагалі "заломило". Вже в загнутому стані фуру відкинуло на припарковані автомобілі і стовп. На щастя, обійшлося без постраждалих", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше писав Styler, за 17 березня це не перша така аварія з-за погодних умов. Під Києвом сталася серйозне ДТП за участю фури і мікроавтобуса. Аварія сталася біля села Міли (Києво-Святошинський район столиці) на Житомирській трасі.