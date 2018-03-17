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Под Киевом произошло серьезное ДТП: столкнулись фура и авто

STYLERLIFE        17.03.2018 - 12:18
Фото: Фура под Киевом (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: Фура под Киевом (facebook.com/KyivOperativ)

17 марта в Киеве движение на дорогах усложнено

17 марта под Киевом произошло серьезное ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Авария произошла возле села Милы (Киево-Святошинский район столицы) на Житомирской трассе. Об этом сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Серьезное ДТП с пострадавшими на Житомирской трассе, возле Милы, в направлении Киева. Трех пострадавших госпитализировали. Пробка в сторону Киева", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что задняя часть грузовика въехала в лобовую часть микроавтобуса.

Как ранее сообщалось, в ночь с 15 на 16 марта в Харькове произошла авария с участием автомобилей BMW 323i и Dacia Logan. ДТП имело место на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры.

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Теги: ДТП
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