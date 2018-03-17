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Під Києвом сталося серйозне ДТП: зіткнулися фура та авто

STYLERLIFE        17.03.2018 - 12:18
Фото: Фура під Києвом (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: Фура під Києвом (facebook.com/KyivOperativ)

17 березня в Києві рух на дорогах ускладнений

17 березня під Києвом сталося серйозне ДТП за участю вантажівки і мікроавтобуса. Аварія сталася біля села Міли (Києво-Святошинський район столиці) на Житомирській трасі. Про це повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" у  Facebook.

"Серйозне ДТП з постраждалими на Житомирській трасі, біля Міли, в напрямку Києва. Трьох постраждалих госпіталізували. Пробка в бік Києва", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що задня частина вантажівки в'їхала в лобову частину мікроавтобуса.

Як раніше повідомлялося, в ніч з 15 на 16 березня в Харкові сталася аварія з участю автомобілів BMW 323i і Dacia Logan. ДТП мало місце на перехресті проспекту Науки та вулиці Культури.

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