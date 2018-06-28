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"Велика циклонічна депресія": синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

STYLERLIFE        28.06.2018 - 16:30
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

На Україну насувається циклон, який принесе дощі

У найближчі дні в Україні очікуються опади, оскільки країна потрапила в зону циклону. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Велика циклонічна депресія охопила схід і південь Європи. В атмосфери депресія - не захворювання, а цілком нормально. Тобто, це масштабна область низького атмосферного тиску. Чим вона відрізняється від банального циклону? Циклон - один, гордий орел, з єдиним центром управління, тобто з одним центром низького атмосферного тиску. А циклонічна або барическая депресія - зона з декількома центрами низького атмосферного тиску, в неї можуть входити кілька циклонів або ціклончиків", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Через циклону в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря складе +18+23 градуси.

"Кияни. Нехай вас не вводять в оману періодичні сонячні просвітління. Тому в найближчі дні в столиці без парасольки не ходити. А якщо ви десь за містом, то дощовики - обов'язково. Столичний повітря насичене вологою, температура поки буде високою, тому грозові дощі і завтра, і в суботу - будуть. Разом з шквалистим посиленням вітру під час грози", - зазначила Діденко.

"У неділю липня дебютує похолоданням, температура повітря в Києві буде коливатися в межах +18 градусів. Імовірність дощів 1 липня зменшиться", - додала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик розповів, яким буде липень.

Він зазначив, що останні дні липня будуть спекотними - очікується до +31. Однак перший тиждень місяця буде прохолодною - +26+28 градусів вдень, +15+18 вночі.

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Теги: синоптик, погода
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