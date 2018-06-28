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"Большая циклоническая депрессия": синоптик рассказала о погоде до конца недели

STYLERLIFE        28.06.2018 - 16:30
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

На Украину надвигается циклон, который принесет дожди

В ближайшие дни в Украине ожидаются осадки, поскольку страна попала в зону циклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Большая циклоническая депрессия охватила восток и юг Европы. В атмосферы депрессия - не заболевание, а вполне нормально. То есть, это масштабная область низкого атмосферного давления. Чем она отличается от банального циклона? Циклон – один, гордый орел, с единым центром управления, то есть с одним центром низкого атмосферного давления. А циклоническая или барическая депрессия – зона с несколькими центрами низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончиков", - написала она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Из-за циклона в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +18+23 градуса.

"Киевляне. Пусть вас не вводят в заблуждение периодические солнечные просветления. Потому в ближайшие дни в столице без зонта не ходить. А если вы где-то за городом, то дождевики – обязательно. Столичный воздух насыщен влагой, температура пока будет высокой, поэтому грозовые дожди и завтра, и в субботу - будут. Вместе с шквалистым усилением ветра во время грозы", - отметила Диденко.

"В воскресенье июль дебютирует похолоданием, температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +18 градусов. Вероятность дождей 1 июля уменьшится", - добавила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик рассказал, каким будет июль.

Он отметил, что последние дни июля будут жаркими – ожидается до +31. Однако первая неделя месяца будет прохладной - +26+28 градусов днем, +15+18 ночью.

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Теги: синоптик, погода
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