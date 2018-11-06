"Бомбардируете своїми склянками місто": в мережі показали жахливі наслідки розпивання кави

Фото: Колаж РБК-Україна

Вулиці Києва заполонили порожні кавові стаканчики та дерев'яні палички

Недалеко від Золотих воріт у центрі столиці вулиці засипані порожніми кавовими стаканчиками і дерев'яними паличками, розкиданими поблизу місць продажу кави. Користувач Facebook Lyolya Goldstein виклала в мережу шокуючі знімки.

"Кількість ваших мафів, AROMA KAVA, повинна відповідати подвоєній кількості сміттєвих баків, які ви встановите в місті. І це я ще навіть не починала казати про ваш брендинг та насильство публічного простору цим помаранчевим і блакитним. Поставте урни, якщо бомбардируєте своїми склянками місто", - пише дівчина.

Фото: (facebook.com/goldsteinme)

Користувачів шокувало побачене. Проте думки щодо того, хто ж винен насправді, розділилися:

Скріншот фото: (facebook.com/goldsteinme)

Нагадаємо, що оприлюднений список найбрудніших міст Європи.

Раніше повідомлялося, що у Києві найбільш забруднене повітря в місцях великих автомагістралей.

А також про те, що у Києві на Політесі замість Мафів і сміття з'явився новенький сквер.

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