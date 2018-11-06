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"Бомбардируете своими стаканами город": в сети показали шокирующие последствия распития кофе

STYLERЖизнь    06.11.2018 - 16:25
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Улицы Киева заполонили пустые кофейные стаканчики и деревянные палочки

Недалеко от Золотых ворот в центре столицы улицы засыпаны пустыми кофейными стаканчиками и деревянными палочками, разбросанными вблизи мест продажи кофе. Пользователь Facebook Lyolya Goldstein выложила в сеть шокирующие снимки.

"Количество ваших мафов, AROMA KAVA, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе. И это я еще даже не начинала о вашем маньяческом брендинге и насилии публичного пространства этим оранжевым и голубым. Поставьте урны, если бомбардируете своими стаканами город", - пишет девушка.

&quot;Бомбардируете своими стаканами город&quot;: в сети показали шокирующие последствия распития кофе

&quot;Бомбардируете своими стаканами город&quot;: в сети показали шокирующие последствия распития кофеФото: (facebook.com/goldsteinme)

Пользователей шокировало увиденное. Однако мнения касательно того, кто же виноват на самом деле, разделились:

&quot;Бомбардируете своими стаканами город&quot;: в сети показали шокирующие последствия распития кофе

Фото: (facebook.com/goldsteinme)

Напомним, что обнародован список самых грязных городов Европы.

Ранее сообщалось, что в Киеве наиболее загрязненный воздух в местах больших автомагистралей.

А также о том, что в Киеве на Политехе вместо МАФов и мусора появился новенький сквер.

Видео: Яркие кадры из видеорегистраторов (video.rbc.ua)

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