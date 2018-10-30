В Киеве на Политехе вместо МАФов и мусора появился новенький сквер

Фото: коллаж РБК-Украина

До конца 2018-го в центре сквера планируют установить арт-инсталляции

В Соломенском районе столицы в переулке Политехническом, 2-Б возле станции метро "Политехнический институт" появился новый сквер. Как сообщили на сайте "Киевзеленстроя", этому земельному участку был предоставлен статус сквера еще в прошлом году (решение Киевского городского совета от 28.11.2017 № 528/3535).

В сентябре нынешнего года были начаты работы по капитальному ремонту новой зоны отдыха.

Во время капитального ремонта в сквере установили 627,5 кв. м. пешеходных дорожек с ФЭМ, 26 скамеек и 22 урны для мусора.

Работники КП СЗН Соломенского района высадили в сквере 28 деревьев. Теперь возле метро "Политехнический институт" растут клены Фримана, плакучие вязы и ели колючие сизые.

Фото: kievzelenbud.com

250 кустов ярких хризантем украшают центральную клумбу. По периметру территории посажено 70 м.п. живой изгороди из бирючины.

Кроме того, до конца 2018-го в центре сквера планируют установить арт-инсталляции.

Фото: kievzelenbud.com

Ранее мы писали, что в сентябре в Киеве коммунальщики снесли двадцать незаконных МАФов.

Напомним, ученые утверждают, что жизнь в мегаполисе негативно сказывается на здоровье человека, а также ведет к различным серьезным заболеваниям.

Как сообщалось, недавно жители города Запорожье разнесли забор, которым застройщик оградил уничтоженный сквер Яланского.

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Видео: РБК-Украина