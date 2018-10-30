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У Києві на Політесі замість МАФів та сміття з'явився новенький сквер

STYLERЖиття    30.10.2018 - 16:13
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

До кінця 2018-го в центрі скверу планують встановити арт-інсталяції

У Солом'янському районі столиці в Політехнічному провулку, 2-Б біля станції метро "Політехнічний інститут" з'явився новий сквер. Як повідомили на сайті "Київзеленбуду", цій земельній ділянці було надано статус скверу ще у минулому році (рішення Київської міської ради від 28.11.2017 № 528/3535).

У вересні нинішнього року були розпочаті роботи по капітальному ремонту нової зони відпочинку.

Під час капітального ремонту в сквері встановили 627,5 кв. м. пішохідних доріжок із ФЕМ, 26 лав та 22 урни для сміття.

Працівники КП УЗН Солом'янського району висадили у сквері 28 дерев. Тепер біля метро "Політехнічний інститут" ростуть клени Фрімана, плакучі в'язи та ялини колючі сизі. 

 

Фото: kievzelenbud.com

250 кущів яскравих хризантеми прикрашають центральну клумбу. По периметру території посаджено 70 м. п. живої огорожі з бирючини.

Крім того, до кінця 2018-го в центрі скверу планують встановити арт-інсталяції.

У Києві на Політесі замість МАФів та сміття з'явився новенький сквер

Фото: kievzelenbud.com

Раніше ми писали, що у вересні в Києві комунальники знесли двадцять незаконних Мафів.

Нагадаємо, вчені стверджують, що життя в мегаполісі негативно позначається на здоров'я людини, а також веде до різних серйозних захворювань.

Як повідомлялося, нещодавно жителі міста Запоріжжя рознесли паркан, яким забудовник огородив знищений сквер Яланського.

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Відео: РБК-Україна

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