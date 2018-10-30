У Києві на Політесі замість МАФів та сміття з'явився новенький сквер

До кінця 2018-го в центрі скверу планують встановити арт-інсталяції
У Солом'янському районі столиці в Політехнічному провулку, 2-Б біля станції метро "Політехнічний інститут" з'явився новий сквер. Як повідомили на сайті "Київзеленбуду", цій земельній ділянці було надано статус скверу ще у минулому році (рішення Київської міської ради від 28.11.2017 № 528/3535).
У вересні нинішнього року були розпочаті роботи по капітальному ремонту нової зони відпочинку.
Під час капітального ремонту в сквері встановили 627,5 кв. м. пішохідних доріжок із ФЕМ, 26 лав та 22 урни для сміття.
Працівники КП УЗН Солом'янського району висадили у сквері 28 дерев. Тепер біля метро "Політехнічний інститут" ростуть клени Фрімана, плакучі в'язи та ялини колючі сизі.
Фото: kievzelenbud.com
250 кущів яскравих хризантеми прикрашають центральну клумбу. По периметру території посаджено 70 м. п. живої огорожі з бирючини.
Крім того, до кінця 2018-го в центрі скверу планують встановити арт-інсталяції.
Фото: kievzelenbud.com
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Відео: РБК-Україна