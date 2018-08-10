Спилили парк ради ТРЦ: в Запорожье активисты снесли забор вокруг уничтоженного сквера

Фото: сквер Яланского в Запорожье (Коллаж РБК-Украина)

Между активистами и охранниками завязалась драка

Жители города Запорожье разнесли забор, которым застройщик оградил уничтоженный сквер Яланского. Об этом сообщил местный активист Максим Зайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что жители города Запорожье категорически против постройки ТРЦ и возмущены тем, что работники компании Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату городского совета Владимиру Кальцеву, снесли сквер Яланского.

В четверг, 9 августа, активисты города вышли на пикет под здание Запорожского горсовета, но к ним никто не вышел. Тогда несколько сотен местных жителей отправились к вырубленному скверу, где совместно с представителями Национальной дружины снесли строительный забор.

Охранники попытались помешать активистам, в результате чего произошла драка. В толпе применили также и слезоточивый газ.

Фото: Акция возле бывшего сквера Яланского (facebook.com/maxon.azov)

Очевидцы потасовки сообщили, что сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, в конфликт не вмешивались, а просто наблюдали со стороны.

Также местные жители перекрыли движение транспорта на Соборном проспекте и призывали других горожан присоединиться к акции протеста.

Напомним, ранее мы показали вид утраченного парка с высоты. На видео можно увидеть поваленные деревья и рабочих, которые сгружают ветки.

А также рассказывали о том, что в Запорожье пилят парк в центре города ради постройки ТРЦ.

Видео: РБК-Украина