Спилили парк ради ТРЦ: в сети показали вид утраченного парка с высоты (видео)

Фото: facebook com zaporozhye

Сквер засняли с высоты

В сети появилось видео спиленного сквера Яланского, что в Запорожье, который сняли с высоты. Об этом сообщает сайт города.

На видео можно увидеть поваленные деревья и рабочих, которые сгружают ветки.

В общей сложности в сквере спилили около 500 деревьев. Акции протеста за его сохранение проходили еще с апреля, но это не возымело действия.

Видео: youtube.com/061.ua

Отметим, что участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. В издании отмечают, что депутат заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.

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