Спиляли парк заради ТРЦ: в мережі показали вигляд втраченого парку з висоти (відео)

Фото: facebook com zaporozhye

Сквер зняли з висоти

У мережі з'явилося відео спиляного скверу Яланського, що в Запоріжжі, який зняли з висоти. Про це повідомляє сайт міста.

На відео можна побачити повалені дерева та робітників, які вивантажують гілки.

У загальній складності в сквері спиляли близько 500 дерев. Акції протесту за його збереження проходили ще з квітня, але це не набуло дії.

Відео: youtube.com/061.ua

Зазначимо, що ділянка під сквером знаходиться в довгостроковій оренді у фірми "Ленд Дівелопмент", що належить депутату міськради Володимиру Кальцеву. У виданні зазначають, що депутат заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.

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