Спиляли парк заради ТРЦ: у Запоріжжі активісти знесли паркан навколо знищеного скверу

Фото: сквер Яланського в Запоріжжі (Колаж РБК-Україна)

Між активістами і охоронцями зав'язалася бійка

Жителі міста Запоріжжя розтрощили паркан, яким забудовник огородив знищений сквер Яланського. Про це повідомив місцевий активіст Максим Зайченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що жителі міста Запоріжжя категорично проти побудови ТРЦ і обурені тим, що працівники компанії Ленд Девелопмент, що належить депутату міської ради Володимиру Кальцеву, знесли сквер Яланського.

У четвер, 9 серпня, активісти міста вийшли на пікет під будівлю Запорізької міськради, але до них ніхто не вийшов. Тоді кілька сотень місцевих жителів вирушили до вирубаного скверу, де спільно з представниками Національної дружини знесли будівельний паркан.

Охоронці спробували перешкодити активістам, в результаті чого сталася бійка. У натовпі застосували також і сльозогінний газ.

Фото: Акція біля колишнього скверу Яланського (facebook.com/maxon.azov)

Очевидці бійки повідомили, що співробітники поліції, які прибули на місце події, у конфлікт не втручалися, а просто спостерігали з боку.

Також місцеві жителі перекрили рух транспорту на Соборному проспекті і закликали інших городян приєднатися до акції протесту.

Нагадаємо, раніше ми показали вигляд втраченого парку з висоти. На відео можна побачити повалені дерева та робітників, які вивантажують гілки.

А також розповідали про те, що у Запоріжжі пиляють парк у центрі міста заради будівництва ТРЦ.

Відео: РБК-Україна