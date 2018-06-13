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У бою з російськими диверсантами на Донбасі загинув український військовий (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 11:16
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Похорон полеглого бійця відбудеться 14 червня

6 липня під селом Піски на Донбасі у бою з російськими диверсантами загинув український боєць Ігор Французан. Про це повідомив Sviatoslav Smuk на своїй сторінці в Facebook.

Тіло героя окупанти передали лише 12 червня.

Ігор Леонтійович Французан був молодшим сержантом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Фото: Ігор Французан (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Герой народився 27 серпня 1976-го, родом був із Кропивницького. Жив у Смілянському районі Черкаської області.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Як повідомили в Кіровоградській ОДА, похорон полеглого бійця відбудеться 14 червня в 11.00 на Почесній Алеї Рівненська кладовища (р. Кропивницький).

Користувачі соцмережі висловили співчуття з приводу загибелі героя.

"Гинуть діти України, вороги роблять бізнес, що їм до наших сліз", - зазначила Ірина Корольова.

Скріншот коментарів (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі загинув український військовий Віктор Ферлиевич. Захиснику України було всього 23 роки. Боєць служив у 24-й окремій механізованій бригаді.

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Теги: погибший, АТО, ООС, Донбасс
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