У бою з російськими диверсантами на Донбасі загинув український військовий (фото)

Похорон полеглого бійця відбудеться 14 червня
6 липня під селом Піски на Донбасі у бою з російськими диверсантами загинув український боєць Ігор Французан. Про це повідомив Sviatoslav Smuk на своїй сторінці в Facebook.
Тіло героя окупанти передали лише 12 червня.
Ігор Леонтійович Французан був молодшим сержантом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади.
Фото: Ігор Французан (facebook.com/sviatoslav.smuk)
Герой народився 27 серпня 1976-го, родом був із Кропивницького. Жив у Смілянському районі Черкаської області.
Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)
Як повідомили в Кіровоградській ОДА, похорон полеглого бійця відбудеться 14 червня в 11.00 на Почесній Алеї Рівненська кладовища (р. Кропивницький).
Користувачі соцмережі висловили співчуття з приводу загибелі героя.
"Гинуть діти України, вороги роблять бізнес, що їм до наших сліз", - зазначила Ірина Корольова.
Скріншот коментарів (facebook.com/sviatoslav.smuk)
Раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі загинув український військовий Віктор Ферлиевич. Захиснику України було всього 23 роки. Боєць служив у 24-й окремій механізованій бригаді.
Загиблі герої травня 2018-го