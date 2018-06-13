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В бою с российскими диверсантами на Донбассе погиб украинский военный (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 11:16
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Похороны павшего бойца состоятся 14 июня

6 июля под селом Пески на Донбассе в бою с российскими диверсантами погиб украинский боец ​​Игорь Французан. Об этом сообщил Sviatoslav Smuk на своей странице в Facebook.

Тело героя оккупанты передали только 12 июня.

Игoрь Леoнтиевич Французан был младшим сержантом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: Игорь Французан (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Герой родился 27 августа 1976-го, родом был из Кропивницкого. Жил в Смелянском районе Черкасской области.

Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Как сообщили в Кировоградской ОГА, похороны павшего бойца состоятся 14 июня в 11.00 на Почетной Аллее Ровненская кладбища (г. Кропивницкий).

Пользователи соцсети выразили соболезнование по поводу гибели героя.

"Гибнут дети Украины, враги делают бизнес, что им до наших слез", - отметила Ирина Королева.

Скриншот комментариев (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе погиб украинский военный Виктор Ферлиевич. Защитнику Украины было всего 23 года. Боец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.

Погибшие герои мая 2018-ого

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Теги: погибший, АТО, ООС, Донбасс
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