Ему было 23 года: на Донбассе погиб украинский боец

Военный погиб под Горловкой

26 мая на Донбассе погиб украинский военный Виктор Ферлиевич. Защитнику Украины было всего 23 года. Боец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщается на странице Ukr_che в Twitter.

"Под Горловкой погиб боец 24-й ОМБр Ферлиевич Виктор Васильевич, из села Конятин, Путильского района, Черновицкой области… 26 августа 1994 года рождения, всего лишь 23 года", – сказано в сообщении.

Скриншот (twitter.com/ukr_che)

Пользователи сети соболезнуют и пишут в комментариях слова сочувствия.

"Наш лучший генофонд... Боже, останови это уже", - написала Татьяна Викторовна.

"Какое хорошее дитя..Смерть и война не щадят никого. Вечная память ребенку", - отреагировала Жанетта Крайнова.

"Низкий земной поклон и вечная память истинному самоотверженному патриоту Украины, Герою Защитнику Отечества, который поистине душу и тело отдал за нашу свободу! Отомстим же российско-фашистским захватчикам за каждую отданную жизнь, за каждую каплю крови, за слезы матерей, вдов, сирот", - написал Алекс Горд.

Скриншот комментариев (twitter.com/ukr_che)

Напомним, что в Виннице установили мемориальную доску герою АТО (фото).

В апреле Украина потеряла 11 защитников