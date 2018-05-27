"Погиб от пули снайпера": в Виннице установили мемориальную доску герою АТО (фото)

Украинский воин скончался в прошлом году

В Виннице открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на Донбассе бойцу ВСУ Павлу Корнелюку. Об этом сообщает "Винница.info".

"Погиб Павел во время служебных обязанностей. Выполняя боевое задание на наблюдательном пункте. Он получил огнестрельное ранение головы от снайпера 13 декабря 2017-го года. Скончался в военном шпитале Авдеевки в 18:50", - сказали родственники погибшего воина.

Более того, они рассказали, что на контрактной основе воевать Корнелюк пошел за несколько месяцев до своей гибели.

"Павел был зачислен на службу по контракту с 14 июня 2017 года Муровано-Куриловецким РВК", - подчеркнули родственники.

Обратим внимание, что в сентябре этого года в школу пойдет дочка погибшего воина, а до своего дня рождения мужчина не дожил меньше полугода.

Фото: мемориальная доска погибшему герою (vinnitsa.info)

Напомним, 3 апреля 2017 года, во время антитеррористической операции (сейчас - ООС) на Донбассе погиб боец 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Александр Третьяк. Через год в днепровской школе №5 прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему герою. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Сообщается, что Александр Третьяк одним из первых вошел в ряды украинской армии для защиты родных земель. Даже после демобилизации боец решил вернуться на передовую и продолжил сопротивление. Почтить память бойца пришли его близкие, семья и друзья, а также учащиеся школы. Мать погибшего, Татьяна Третьяк, вспоминает: сын всегда любил родную школу.

После демобилизации Александр вновь вернулся в десантные войска. С 2016 года боец служил в 81-й аэромобильной бригаде в должности гранатометчика. Погиб Александр Третьяк 3 апреля 2017 года от минно-взрывной травмы во время выполнения задания.

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