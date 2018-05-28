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Йому було 23 роки: на Донбасі загинув український боєць

STYLERLIFE        28.05.2018 - 08:48
Фото: pixabay.com/ru/users/webandi
Фото: pixabay.com/ru/users/webandi

Військовий загинув під Горлівкою

26 травня на Донеччині загинув український військовий Віктор Ферлієвич. Захиснику України було всього 23 роки. Боєць служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомляється на сторінці Ukr_che в Twitter.

"Під Горлівкою загинув боєць 24-ї ОМБр Ферлієвич Віктор Васильович, села Конятин, Путильського району, Чернівецької області... 26 серпня 1994 року народження, всього лише 23 роки", – сказано в повідомленні.

Скріншот (twitter.com/ukr_che)

Користувачі мережі співчувають і пишуть в коментарях слова співчуття.

"Наш найкращий генофонд... Боже, зупини це вже", - написала Тетяна Вікторівна.

"Яке гарне дитя..Смерть і війна не щадять нікого. Вічна пам'ять дитині", - відреагувала Жанетта Крайнова.

"Низький доземний уклін і вічна пам'ять справжньому самовідданого патріота України, Герою Захиснику Вітчизни, який воістину душу і тіло віддав за нашу свободу! Помстимося ж російсько-фашистським загарбникам за кожну віддану життя, за кожну краплю крові, за сльози матерів, вдів, сиріт", - написав Алекс Гордий.

Скріншот коментарів (twitter.com/ukr_che)

Нагадаємо, що у Вінниці встановили меморіальну дошку герою АТО (фото).

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Теги: смерть, Донбасс
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