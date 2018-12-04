"Навіщо сюди приїхала?": українку на Кіпрі три доби протримали в КПЗ

Колаж РБК-Україна

Співробітники аеропорту в Ларнаці чіплялися до дівчини, вигадуючи дивні причини

Подруги Юлія Дичук і Поліна Фоменкова вирішили скористатися безвізовим режимом і вирушили у відпустку на Кіпр.

Дівчата заздалегідь прорахували маршрут, а також забронювали готелі у всіх пунктах на 1-2 дня. Юлія вилітала в суботу о 6:30 з аеропорту "Київ", а її подруга Поліна в цей же день повинна була вилетіти з Кутаїсі.

По прибуттю в Ларнаку, під час проходження паспортного контролю, до Юлі виникли питання, пов'язані із зворотним квитком, заброньованими готелями і грошима на подорож. Пізніше Юлію провели в кімнату допитів.

За словами дівчини, офіцери не розуміли нічого з її відповідей.

"Навіщо ти сюди приїхала? Ваш маршрут дивний"... Склалося враження, що люди просто закривають гештальт по депортації до кінця року", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Незважаючи на наявність усіх документів і докази броні готелів на Кіпрі, офіцери вирішили не впускати дівчину в країну. Юлію вирішили повернути в Україну найближчим рейсом, у вівторок, хоча конфлікт стався в суботу.

"Зараз ми в камері третю добу з ще трьома дівчатами, двоє з яких вперше прилетіли до батьків. Нас годують. У нас є доступ до Інтернету. Гаджети на зарядку віддаємо в кабінет офіцерів. Воду приносять по дзвінку. На вулицю не відпускають. Вікон немає", - написала Юлія.

Скріншот з Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

На Кіпр Юлія в найближчі 10 років їхати не збирається.

Скріншот з Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

Підписники Юлії активно її підтримують і хвилюються з приводу ситуації, що склалася.

"Юля, ми не знайомі, але мені до сліз прикро, що з вами так вийшло. Тримайтеся і легкого повернення додому!" - написала Даша Кветкіна.

"Юля, тримайтеся! Нехай все закінчиться благополучно. Ну його той Кіпр, бажаю відпочивати на Балі і Мальдівах з валізою грошей!" - побажала Лілія Михайленко.

Скріншот з Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

Також Юлія на своїй сторінці в Instagram розмістила фото з камери, в якій утримують дівчат.

Скріншот (instagram.com/julia_dychuk/)

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Відео: РБК-Україна