"Зачем сюда приехала?": украинку на Кипре трое суток продержали в КПЗ

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Сотрудники аэропорта в Ларнаке придирались к девушке, выдумывая странные причины

Подруги Юлия Дичук и Полина Фоменкова решили воспользоваться безвизовым режимом и отправились в отпуск на Кипр.

Девушки заранее просчитали маршрут, а также забронировали отели во всех пунктах на 1-2 дня. Юлия вылетала в субботу в 6:30 из аэропорта "Киев", а ее подруга Полина в этот же день должна была вылететь из Кутаиси.

По прибытию в Ларнаку, во время прохождения паспортного контроля, к Юле возникли вопросы, связанные с обратным билетом, забронированными гостиницами и деньгами на путешествие. Позже Юлию провели в комнату допросов.

По словам девушки, офицеры не понимали ничего из ее ответов.

"Зачем ты сюда приехала? Ваш маршрут странный"... Сложилось впечатление, что люди просто закрывают гештальт по депортациям к концу года", - написала Юлия на своей странице в Facebook.

Несмотря на все имеющие документы и доказательства брони гостиниц на Кипре, офицеры решили не впускать девушку в страну. Юлию решили вернуть в Украину ближайшим рейсом, во вторник, хотя конфликт произошел в субботу.

"Сейчас мы в камере третьи сутки с еще тремя девушками, двое из которых впервые прилетели к родителям. Нас кормят. У нас есть доступ к Интернету. Гаджеты на зарядку отдаем в кабинет офицеров. Воду приносят по звонку. На улицу не отпускают. Окон нет", - написала Юлия.

Скриншот с Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

На Кипр Юлия в ближайшие 10 лет ехать не собирается.

Скриншот с Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

Подписчики Юлии активно ее поддерживают и переживают по поводу сложившейся ситуации.

"Юля, мы не знакомы, но мне до слез обидно, что с вами так вышло. Держитесь и легкого возвращения домой!" - написала Даша Кветкина.

"Юля, держитесь! Пусть все закончится благополучно. Ну его тот Кипр, желаю отдыхать на Бали и Мальдивах с чемоданом денег!" - пожелала Лилия Михайленко.

Скриншот с Facebook (facebook.com/yuliyadychuk)

Также Юлия на своей странице в Instagram разместила фото из камеры, в которой удерживают девушек.

Скриншот (instagram.com/julia_dychuk/)

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Видео: РБК-Украина