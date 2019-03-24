ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кинь, або ти себе загубиш: українцям розвінчали міф про напівфабрикати

STYLERЖиття    24.03.2019 - 17:09
Кинь, або ти себе загубиш: українцям розвінчали міф про напівфабрикати
Фото: Євген Клопотенко (facebook.com/evgeniy.klopotenko)

Кулінар Євген Клопотенко розповів, чому в магазині ми не купуємо морепродукти

Морепродукти і напівфабрикати марно відлякують українців - з них нескладно приготувати смачні страви, при цьому ваш гаманець не помітить особливих витрат. Кулінарний експерт і переможець 5 сезону телепередачі "Майстер шеф" Євген Клопотенко вчергове розвінчав гастрономічні міфи.

Експерт пояснив, чому у магазині ми рідко купуємо морепродукти. На його думку, люди помилково вважають це або дуже дорого, або занадто складно. Мовляв, ще й возитися з ними півдня доведеться, а в підсумку нічого путнього не вийде.

"Фу, кинь, забудь, біжи. Інакше ти себе погубиш. Наш мозок поводиться так бридко кожного разу, коли ми показуємо йому рецепт пасти/різотто з морепродуктами. Взагалі, будь-який рецепт з морепродуктами. У магазині ми не купуємо морепродукти з тієї ж причини. Але що відбувається в нашій голові, коли ми бачимо крабові палички або якісь напівфабрикати? Оооооо, дешево. Оооооо, не потрібно морочитися", - написав він в Instagram.

Клопотенко наголосив, що все це брехня і побічний ефект самозахисту. Він розповів своїм підписникам в мережі, що і як можна приготувати з мідій (близько 50 грн/300г. 166 грн/кг), крабових паличок (30 грн/200г. 150 грн/кг) і рибних паличок, тобто напівфабрикатів (55 грн/250г. 220 грн/кг)

"Мифичная складність приготування. Кускус з мідіями. Ось простіше і смачніше в цьому світі ще нічого не придумали, чесно", - зазначив Євген.

Кинь, або ти себе загубиш: українцям розвінчали міф про напівфабрикати

Євген Клопотенко розвінчав міфи про морепродуктах (фото: instagram.com/klopotenko)

Треба залити кускус гарячою водою і залишити на 5 хвилин. За цей час можна мідії обсмажити у вершковому маслі (не більше 5 хвилин), додати сіль, перець, кускус, лимонний сік, цедру, олію і трохи руколи. Після цього перемішати - і готово. Експерт відзначив, що від смаку можна "заплакати від щастя".

Приготування цієї страви займе лише 5 хвилин.

"Ідеальний сніданок/обід/вечеря готова. Це цілий лайфхак, а не їжа", - сказав Євген.

Вартість однієї порції складе від 20 до 25 гривень.

Також можна додати пармезан (2 грн за 5 г), і від смаку "взагалі збожеволіти".

Клопотенко додав, що такий же трюк можна робити із пастою, рисом (ідеально було б зробити різотто) та навіть перловкою.

"Дешевше за пачку крабових паличок. Дешевше за порцію рибних паличок, а за часом - ті ж 5 хвилин", - сказав він.

Також можна додати оливкову олія за смаком. В якості профілактики рекомендується додавати в їжу пармезан: 3 рази у день по 5 грам. Це додасть ефект легкості.

Як повідомлялося раніше, кулінар Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом полуничного варення.

Нагадаємо, що Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів затвердила рецептурний збірник для шкільних їдалень, який розробив Клопотенко.

До слова, наприкінці минулого року в Києві призупинили роботу 13 компаній за неякісне харчування у школах.

ТОП-5 рецептів пиріжків з різними начинками Як продовжити молодість: активне довголіття та здоровий спосіб життя
Новини України питаниездоровая еда
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся