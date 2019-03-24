Кинь, або ти себе загубиш: українцям розвінчали міф про напівфабрикати

Фото: Євген Клопотенко (facebook.com/evgeniy.klopotenko)

Кулінар Євген Клопотенко розповів, чому в магазині ми не купуємо морепродукти

Морепродукти і напівфабрикати марно відлякують українців - з них нескладно приготувати смачні страви, при цьому ваш гаманець не помітить особливих витрат. Кулінарний експерт і переможець 5 сезону телепередачі "Майстер шеф" Євген Клопотенко вчергове розвінчав гастрономічні міфи.

Експерт пояснив, чому у магазині ми рідко купуємо морепродукти. На його думку, люди помилково вважають це або дуже дорого, або занадто складно. Мовляв, ще й возитися з ними півдня доведеться, а в підсумку нічого путнього не вийде.

"Фу, кинь, забудь, біжи. Інакше ти себе погубиш. Наш мозок поводиться так бридко кожного разу, коли ми показуємо йому рецепт пасти/різотто з морепродуктами. Взагалі, будь-який рецепт з морепродуктами. У магазині ми не купуємо морепродукти з тієї ж причини. Але що відбувається в нашій голові, коли ми бачимо крабові палички або якісь напівфабрикати? Оооооо, дешево. Оооооо, не потрібно морочитися", - написав він в Instagram.

Клопотенко наголосив, що все це брехня і побічний ефект самозахисту. Він розповів своїм підписникам в мережі, що і як можна приготувати з мідій (близько 50 грн/300г. 166 грн/кг), крабових паличок (30 грн/200г. 150 грн/кг) і рибних паличок, тобто напівфабрикатів (55 грн/250г. 220 грн/кг)

"Мифичная складність приготування. Кускус з мідіями. Ось простіше і смачніше в цьому світі ще нічого не придумали, чесно", - зазначив Євген.

Євген Клопотенко розвінчав міфи про морепродуктах (фото: instagram.com/klopotenko)

Треба залити кускус гарячою водою і залишити на 5 хвилин. За цей час можна мідії обсмажити у вершковому маслі (не більше 5 хвилин), додати сіль, перець, кускус, лимонний сік, цедру, олію і трохи руколи. Після цього перемішати - і готово. Експерт відзначив, що від смаку можна "заплакати від щастя".

Приготування цієї страви займе лише 5 хвилин.

"Ідеальний сніданок/обід/вечеря готова. Це цілий лайфхак, а не їжа", - сказав Євген.

Вартість однієї порції складе від 20 до 25 гривень.

Також можна додати пармезан (2 грн за 5 г), і від смаку "взагалі збожеволіти".

Клопотенко додав, що такий же трюк можна робити із пастою, рисом (ідеально було б зробити різотто) та навіть перловкою.

"Дешевше за пачку крабових паличок. Дешевше за порцію рибних паличок, а за часом - ті ж 5 хвилин", - сказав він.

Також можна додати оливкову олія за смаком. В якості профілактики рекомендується додавати в їжу пармезан: 3 рази у день по 5 грам. Це додасть ефект легкості.

Як повідомлялося раніше, кулінар Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом полуничного варення.

Нагадаємо, що Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів затвердила рецептурний збірник для шкільних їдалень, який розробив Клопотенко.

До слова, наприкінці минулого року в Києві призупинили роботу 13 компаній за неякісне харчування у школах.