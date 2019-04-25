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Кидати сміття не захочеться: в Кирилівці відпочиваючих лякали "трупом" (фото)


У курортному місті креативно привчають відпочиваючих дотримуватися чистоти

У Кирилівці Запорізької області захисники природи нагадали відпочиваючим, як важливо зберігати навколишнє середовище в чистоті. Активісти підійшли до проблеми з креативом і повісили на стовп нібито замотану людини в сміттєві мішки.

Фотографію опублікував співробітник Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик на своїй сторінці в Facebook.

Це наочно демонструє те, як в курортному місті Кирилівка, яке знаходиться біля Азовського моря, ставляться до людей, що розкидують сміття.

У Кирилівці креативно борються зі сміттям (фото: facebook.com/Дмитрий Воловик)

Варто зазначити, що користувачам мережі дуже сподобалася така ідея.

  • Супер;
  • Дуже хочеться подивитися на власні очі;
  • Треба і у нас на косі таких повісити;
  • А вздовж дороги мертві з косами стоять. І тиша.

Нагадаємо, що в Бердянську рятували китів. Активісти почистили пляж на узбережжі, де немає жодного контейнера для сміття. При цьому більше всього на пляжі пластикового сміття.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві вісім котів і собака задихнулися у задимленій квартирі, коли там почалася пожежа. Господині не було вдома, але поки на місце прибули пожежники, то тварини вже були мертві.

При цьому сусіди 57-річної жінки, яка працює двірником, розповіли, що вона носить у свою квартиру всяке сміття й лахміття. Кілька разів вони говорили їй, що вона перетворює квартиру у смітник.

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