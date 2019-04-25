Бросать мусор не захочется: в Кирилловке отдыхающих пугали "трупом" (фото)

В Кирилловке Запорожской области защитники природы напомнили отдыхающим, как важно сохранять окружающую среду в чистоте. Активисты подошли к проблеме с креативом и повесили на столб якобы замотанного человека в мусорные мешки.

Фотографию опубликовал сотрудник Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик на своей странице в Facebook.

Это наглядно демонстрирует то, как в курортном городе Кирилловка, который находится возле Азовского моря, относятся к людям, разбрасывающим мусор.

В Кирилловке креативно борются с мусором (фото: facebook.com/Дмитрий Воловик)

Стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась такая идея.

Супер;

Жутко хочется посмотреть воочию;

Надо и у нас на косе таких повесить;

А вдоль дороги, мертвые с косами стоят. И тишина.

Напомним, что в Бердянске спасали китов. Активисты почистили пляж на побережье, где нет ни одного контейнера для мусора. При этом больше всего на пляже пластикового мусора.

Ранее сообщалось, что в Николаеве восемь котов и собака задохнулись в задымленной квартире, когда там начался пожар. Хозяйки не было дома, но пока на место прибыли пожарные, то животные уже были мертвы.

При этом соседи 57-летней женщины, которая работает дворником, рассказали, что она носит в свою квартиру всякий мусор и лохмотья. Несколько раз они говорили ей, что она превращает квартиру в свалку.