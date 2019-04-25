Хозяйка плакала: в Николаеве животные погибли в закрытой квартире

В пожаре погибло девять животных (Коллаж РБК-Украина)

Восемь котов и собака задохнулись в задымленной квартире

В Николаеве животные остались в закрытой квартире одни, когда там возник пожар. Хозяйки в это время не было дома и пока на место происшествия прибыли пожарные, животные задохнулись от дыма. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Соседи 57-летней пенсионерки, которая работает дворником, рассказали, что видели, как она тащит в свою квартиру всякий мусор и лохмотья. Они несколько раз поднимали вопрос о том, что она превращает квартиру в свалку, но никакой реакции не было.

В тот день пенсионерка ушла из дома и закрыла двери и окна в квартире. Бедные животные не имели шанса выбраться из помещения после того, как начался пожар.

Соседи вызвали пожарных и им пришлось лезть в квартиру через балкон. Потушить очаг загорания им удалось быстро, до того, как огонь распространился по всей квартире. А вот спасти восемь котов и собаку они не смогли. Животные задохнулись от дыма.

Пожарным пришлось залить всю квартиру водой, так как там они обнаружили просто огромные кучи мусора и тряпок.

"Сложность тушения пожара была в сильной захламленности мусором квартиры, которое было составлено почти под потолок. Спасателям пришлось пробираться сквозь хлам", - рассказал начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Николаевской области Владимир Кубраков.

Через некоторое время хозяйка квартиры вернулась домой и после того, как она узнала о том, что случилось, то просто села на ступеньки в подъезде и заплакала. Как она объяснила – очень жаль животных.

Хозяйка сгоревшой квартиры Александра Холод (Скриншот)

Пострадали из-за пожара и жильцы из квартир на нижних этажах. Вода, которой пожарные залили кучи хлама, просочилась вниз. У них вздулся ламинат, испорчена побелка, обои и мебель. Всего пострадало шесть квартир. Теперь соседи думают, где взять деньги на ремонт.

Пенсионерка, которая виновна в пожаре, готова выплачивать всем соседям по 100 гривен ежемесячно, чтобы хоть как-то возместить убытки. Обвинения в том, что у нее синдром Плюшкина – отметает.

Пока соседи решают, подавать ли на женщину в суд, приехал ее брат и вывез из ее однокомнатной квартиры два грузовика мусора.

В Николаеве во время пожара погибли животные (YouTube/ТСН)

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