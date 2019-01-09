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Що буде з гривнею в 2019 році: прогноз експертів

STYLERЖиття    09.01.2019 - 20:48
Що буде з гривнею в 2019 році: прогноз експертів
Фото: колаж РБК-Україна

Фахівці висловили різні думки про долю національної валюти

Економісти проаналізували зростання євро і американського долара щодо гривні та зробили прогноз - що чекає національну валюту в цьому році. Треба сказати, що думки фахівців розійшлися, передає "Сьогодні".

За словами експерта Тараса Загороднього, ніякого обвалу гривні немає.

"Коливання курсу в межах 10%, в принципі, є політикою Нацбанку", - прокоментував він скачок долара вище позначки "28", який назва наслідком політики НБУ про вільне курсоутворення.

Фахівець зазначив, що фіксований курс погано позначається на економіці, оскільки для його утримання витрачаються валютні запаси Нацбанку.

На курс долара впливають багато факторів. Серед них і кількість валютної виручки для українських експортерів, а також - сума валюти, яка прийшла в нашу країну від "заробітчан". Експерт стверджує, що дані джерела валюти покривають дефіцит торгівлі товарами.

Що буде з гривнею в 2019 році: прогноз експертів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

У той же час Загородній допускає, що через обіцяну у 2019-му світову фінансову кризу гривня може потрапити під удар.

Про те, що національна валюта продовжить падіння, розповів економіст Андрій Новак. Він переконаний, що у девальвації - штучний характер, і зростання курсу долара пов'язане із закладеними у держбюджет-2019 показниками.

Фахівець нагадав, що в бюджеті на цей рік передбачено курс 29,4 гривень за 1 американський долар.

"Девальвація гривні вигідна, щоб наповнювати державний бюджет", - сказав він і додав, що складно передбачити, яка саме буде динаміка девальвації.

Зазначимо, що на думку старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, у найближчому тижні очікується помірне зростання курсу долара до гривні.

Як повідомлялося раніше, аналітики одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs дали прогноз на курс долара й інших валют у першій половині 2019 року. Повідомляється, що долар чекає обвал, так як зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітовими показниками.

Нагадаємо, що СБУ не так давно викрила угруповання на зломі автоматизованих банківських систем.

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