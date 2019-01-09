Что будет с гривной в 2019 году: прогноз экспертов

Фото: коллаж РБК-Украина

Специалисты высказали разные мнения о судьбе национальной валюты

Экономисты проанализировали рост евро и американского доллара по отношению к гривне и сделали прогноз - что ждет национальную валюту в этом году. Нужно сказать, что мнения специалистов разошлись, передает "Сегодня".

По словам эксперта Тараса Загороднего, никакого обвала гривны нет.

"Колебания курса в пределах 10%, в принципе, являются политикой Нацбанка", - прокомментировал он скачек доллара выше отметки "28", который назва следствием политики НБУ о свободном курсообразовании.

Специалист отметил, что фиксированный курс плохо сказывается на экономике, так как для его удержания тратятся валютные запасы Нацбанка.

На курс доллара влияют многие факторы. Среди них и количество валютной выручки для украинских экспортеров, а также - сумма валюты, которая пришла в нашу страну от "заробитчан". Эксперт утверждает, что данные источники валюты покрывают дефицит торговли товарами.

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

В то же время Загородний допускает, что из-за обещанного в 2019-м мирового финансового кризиса гривня может попасть под удар.

О том, что национальная валюта продолжит падение, рассказал экономист Андрей Новак. Он убежден, что у девальвации - искусственный характер, и рост курса доллара связан с заложенными в госбюджет-2019 показателями.

Специалист напомнил, что в бюджете на этот год предусмотрен курс 29,4 гривен за 1 американский доллар.

"Девальвация гривны выгодна, чтобы наполнять государственный бюджет", - сказал он и добавил, что сложно предположить, какая именно будет динамика девальвации.

Отметим, что по мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, на ближайшей неделе ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.

Как сообщалось ранее, аналитики одного из самых крупных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs дали прогноз на курс доллара и других валют в первой половине 2019 года. Сообщается, что доллар ждет обвал, так как рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

Напомним, что СБУ не так давно разоблачила группировку на взломе автоматизированных банковских систем.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина