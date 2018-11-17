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Спостерігатиметься ожеледиця: синоптики уточнили прогноз на неділю

STYLERЖиття    17.11.2018 - 20:28
Спостерігатиметься ожеледиця: синоптики уточнили прогноз на неділю
Фото: Ожеледиці у Києві (РБК-україна)

Завтра в Україні опадів не очікується. Тим не менш, майже скрізь буде холодно і з ожеледицею

18 листопада, в неділю погода буде без опадів, однак буде прохолодно. Як повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці Facebook, на дорогах, крім західних областей, очікується ожеледиця. В цілому по Україні температура повітря завтра не підніметься вище, ніж від 0 до +4 градусів тепла.

Крім того синоптики пообіцяли в неділю переважно північно-західний вітер, швидкість якого складе 5-10 метрів в секунду.

Спостерігатиметься ожеледиця: синоптики уточнили прогноз на неділюІлюстративне фото (РБК-україна)

В денний час температура повсюдно коливатиметься між позначками на термометрах від 1 морозу до 4 градусів вище нуля.

Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів.

Також зазначається, що найнижча температура в неділю очікує на мешканців Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської областi, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині – у всіх цих областях буде 0 – +2 градуси.

Спостерігатиметься ожеледиця: синоптики уточнили прогноз на неділю

Скріншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, що спеціаліст Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високій температурі протягом всієї зими.

метеорологи повідомили, що в цьому році буде найтепліша зима за останні 30 років.

Відео: РБК-Україна

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