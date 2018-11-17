Будет наблюдаться гололедица: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

Фото: Гололед в Киеве (РБК-краина)

Завтра в Украине осадков не ожидается. Тем не менее, почти везде будет холодно и с гололедом

18 ноября, в воскресенье погода будет без осадков, однако будет прохладно. Как сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook, на дорогах, кроме западных областей, ожидается гололедица. В целом, по Украине температура воздуха завтра не поднимется выше, чем от 0 до +4 градусов тепла.

Кроме того синоптики пообещали в воскресенье преимущественно северо-западный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.

Иллюстративное фото (РБК-краина)

В дневное время температура повсеместно будет колебаться между отметками на термометрах от 1 градуса мороза до 4 выше нуля.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, на Закарпатье и в Крыму столбики термометров покажут до +8 градусов.

Также отмечается, что самая низкая температура в воскресенье ожидает жителей Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской области, а также на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.

Скриншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, что специалист Укргидрометцентра ранее определила какой будет зима в 2019 году. Она рассказала об аномально высокой температуре в течение всей зимы.

Также метеорологи сообщили, что в этом году будет самая теплая зима за последние 30 лет.

Видео: РБК-Украина