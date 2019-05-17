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Будьте пильні: "Нова пошта" попередила про шахраїв

STYLERЖиття    17.05.2019 - 09:21
Будьте пильні: "Нова пошта" попередила про шахраїв
"Нова пошта" попередила про шахраїв (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Шахраї використовують логотип компанії

Компанія "Нова пошта" опублікувала попередження для своїх клієнтів і повідомила, що шахраї використовують логотипи компанії і назву для розіграшу мобільних телефонів. Про це йдеться на офіційному сайті "Нової пошти".

"Увага! Шахраї! Нова Пошта не має відношення до розіграшів, що зображені на картинці нижче. Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні - ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах", - сказано в повідомленні.

Також на сайті розмістили скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказується, що клієнти можуть виграти дорогий смартфон і для цього потрібно просто вибрати правильну картинку.

Будьте пильні: &quot;Нова пошта&quot; попередила про шахраїв

Скріншот оголошення шахраїв (novaposhta.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українців обманюють при оренді житла. Експерти розповіли про нову схему шахраїв, коли агентство обіцяє допомогти у пошуку житла, а потім пояснює, що вони надають тільки інформаційні послуги.

А також повідомляли про те, що у поліції розповіли про викриття нової схеми шахрайства по телефону. Вони пояснили, як реагувати на дзвінки шахраїв і що потрібно зробити в першу чергу.

Крім того, раніше ми давали рекомендації про те, як розпізнати фальшиву доларову купюру без спеціальних пристосувань.

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