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Будьте бдительны: "Нова пошта" предупредила о мошенниках

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 09:21
Будьте бдительны: "Нова пошта" предупредила о мошенниках
"Нова пошта" предупредила о мошенниках (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Мошенники используют логотип компании

Компания "Нова пошта" опубликовала предупреждение для своих клиентов и сообщила, что мошенники используют логотипы компании и название для розыгрыша мобильных телефонов. Об этом говорится на официальном сайте "Новой пошты".

"Внимание! Мошенники! Нова Пошта не имеет отношения к розыгрышам, изображенным на картинке ниже. Мы принимаем меры, чтобы заблокировать мошенников. Будьте бдительны - мы проводим любые акции только на наших официальных каналах", - сказано в сообщении.

Также на сайте разместили скриншот акции, которую проводят мошенники. Там указывается, что клиенты могут выиграть дорогой смартфон и для этого нужно просто выбрать правильную картинку.

Будьте бдительны: &quot;Нова пошта&quot; предупредила о мошенниках

Скриншот объявления мошенников (novaposhta.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцев обманывают при аренде жилья. Эксперты рассказали о новой схеме мошенников, когда агентство обещает помочь в поиске жилье, а потом объясняет, что они предоставляют только информационные услуги.

А также сообщали о том, что в полиции рассказали о разоблачение новой схемы мошенничества по телефону. Они объяснили, как реагировать на звонки мошенников и что нужно сделать в первую очередь.

Кроме того, ранее мы давали рекомендации о том, как распознать фальшивую долларовую купюру без специальных приспособлений.

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