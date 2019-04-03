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Будьте пильні: знахабніла няня з Києва обікрала сім'ю

STYLERЖиття    03.04.2019 - 08:21
Будьте пильні: знахабніла няня з Києва обікрала сім'ю
Фото: (колаж РБК-Україна)

Українцям радять більш уважно підходити до вибору няні

У Києві знахабніла няня обкрадала сім'ю, про що в соціальній мережі Facebook заявила Дана Ярова. Відомий блогер закликала українців бути уважнішими і не вестися на шахрайку.

Неприємна ситуація сталася в липні 2018. Дівчина проводила співбесіду з безліччю кандидатів, зупинившись на конкретній особі. Дівчина зазначає, що ніколи нічого не ховала, оскільки довіряла працівниці та вважала це недоречним.

"Далі я вийшла на роботу і періодично почала помічати, як у мене пропаде то кофточка, то духи, то ще якась дурниця. Я говорила про це няні, вона говорила: "Ну, може не туди поклали" і річ знаходилася. Але сталася ситуація, що в один момент свою кофтинку я побачила на ній на фотографії в Фейсбук і це мене дуже зацікавило", - пише Ярова.

Більш дівчина не стала терпіти таке відношення та повідомила няні, що вона звільнена. Пізніше було виявлено, що злодійка вкрала ще й пристойну кількість ювелірних виробів. "Був поставлений ультиматум повернути, що взяла, але, на жаль, я так розумію, все здавалося в ломбард і мені повернули не моє золото", - вказується у повідомленні.

 

Фото: (facebook.com/dana.yarovaya)

Блогер закликає українців бути уважнішими і стверджує, що золото, яке їй передала няня, цілком може бути краденим. Тому, якщо з'явиться власник, Ярова обіцяє повернути прикраси.

Нагадаємо, що студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку. Двоє студентів університету фіскальної служби України стали свідками пограбування жінки на вулиці Університетській. Чоловік викрав у неї 400 гривень. Небайдужі хлопці затримали злодія, поклавши того на живіт на землю і не даючи втекти.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром охоронці приватної фірми пограбували будинок з 9-річною дівчинкою. При цьому у зловмисників була при собі зброя.

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