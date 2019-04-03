Будьте бдительны: обнаглевшая няня из Киева обокрала семью

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Украинцам советуют более внимательно подходить к выбору няни

В Киеве ушлая няня обворовывала семью, о чем в социальной сети Facebook заявила Дана Яровая. Известный блогер призвала украинцев быть внимательнее и не вестись на мошенницу.

Неприятная ситуация произошла в июле 2018. Девушка проводила собеседование с множеством кандидатов, остановившись на конкретной особе. Девушка отмечает, что никогда ничего не прятала, поскольку доверяла работнице и считала это неуместным.

"Дальше я вышла на работу, и периодически начала замечать, как у меня пропадёт то кофточка, то духи, то ещё какая - то ерунда. Я говорила об этом няне, она говорила: "Ну, может не туда положили" и вещь находилась. Но произошла ситуация, что в один момент свою кофточку я увидела на ней на фотографии в Фейсбук", - пишет Яровая.

Девушка не стала терпеть подобного поведения и сообщила няне, что она уволена. Позже было обнаружено, что воровка украла еще и приличное количество ювелирных изделий. "Был поставлен ультиматум вернуть, что взяла, но, к сожалению, я так понимаю, все сдавалось в ломбард и мне вернули не мое золото", - указывается в сообщении.

Фото: (facebook.com/dana.yarovaya)

Блогер призывает украинцев быть внимательнее и утверждает, что золото, которое ей передала няня, вполне может быть краденым. Поэтому, если объявится владелец, Яровая обещает вернуть украшения.

Напомним, что студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину. Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен. Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом с 9-летней девочкой. При этом у злоумышленников было при себе оружие.