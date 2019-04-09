Будьте обережні: у Києві розшукується небезпечний злочинець

Правоохоронці Києва оголосили у розшук чоловіка, який підозрюється в скоєнні серії тяжких злочинів. Про це інформує Національна поліція Києва.

Наголошується, що небезпечний злочинець може нести загрозу для оточуючих, тому на розшук зловмисника орієнтований весь особовий склад поліції Києва та патрульної поліції.

"Увага! Допоможіть розшукати чоловіка! Особа, що зображена на фото, підозрюється в скоєнні серії тяжких злочинів. Якщо ви маєте інформацію щодо його місця знаходження, не намагайтеся самостійно його затримати, зате негайно повідомте цю інформацію", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Будь-яку інформацію про зловмисника правоохоронці просять повідомляти за номерами телефонів 102 або 278-36-83.

Нагадаємо, що раніше під Києвом розшукували небезпечного вбивцю. Поліція виявила тіло 22-річного потерпілого зі слідами тілесних ушкоджень. В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками поліції було встановлено, що у скоєнні злочину підозрюється Черевниченко Денис Сергійович, зареєстрований у місті Гостомель.

Раніше ми писали про те, що поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які 8 березня близько 23:00 на автодорозі М-21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" чинили збройний опір патрульної поліції.

А також повідомляли, що у Києві розшукують біглого засудженого злочинця, Петрикова Сергія Вікторовича. Відомо, що він втік з Бердичівської виправної колонії №70 (Житомирська область).