Будьте обережні: в соціальних мережах з'явилася нова небезпечна гра для підлітків

Небезпечні ігри для дітей і підлітків в соціальних мережах з'являються із завидною регулярністю. Фахівці з кібербезпеки постійно нагадують правила безпеки в інтернеті та розповідають про те, як діють злочинці.

Нещодавно польська поліція заарештувала 24-річного громадянина за поширення в мережі небезпечної гри для підлітків, аналога "Синього кита". Як повідомляє польське видання TVP, житель міста Познань діяв в інтернеті та закликав неповнолітніх приєднатися до своєї гри.

Суть гри була у виконанні певних завдань "куратора". Перші завдання для підлітків у нього були невинні: виправляння картинок і відповіді на різні питання на форумах. З кожним наступним завданням прохання "куратора" ставали більш небезпечними.

"Наприклад, чоловік наказав дітям дивитися радикальні, психоделічні фільми або завантажувати фотографії, де учасники сидять на підвіконні, на вікні хмарочоса. Наступні завдання були пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень. Згідно зі сценарієм, фінальним завданням повинно було стати самогубство", - розповіли в польській поліції.

Цільовою аудиторією злочинця стали російськомовні підлітки, які проживають у Польщі, а також діти з України. В ході розслідування було встановлено, що за допомогою групи в соціальних мережах постраждав український школяр, у нього були виявлені порізи на тілі.

Прокуратура Познансько-Вильдского округу веде досудове розслідування по даній справі та підозрюваного планують посадити під тимчасовий арешт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які схеми використовують шахраї в інтернеті під час пандемії.